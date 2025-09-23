الرئيس البرازيلي: لا شيء يبرر الإبادة المستمرة في غزة

قال الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، إنه لا شيء يمكن أن يبرر الإبادة المستمرة في غزة، مشيرًا إلى أن عشرات الآلاف من النساء والأطفال الأبرياء دفنوا تحت أطنان من الركام والأنقاض.

وأضاف خلال كلمته ضمن أعمال الجلسة العامة للدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن «القانون الإنساني الدولي وأسطورة الأخلاق الاستثنائية الغربية دفنت أيضًا تحت أنقاض غزة».

وأكمل: «الجوع في غزة يستخدم كسلاح للحرب، والنزوح القسري يمر بدون عقاب، والشعب الفلسطيني يتعرض لخطر الاختفاء، ولا يمكنه البقاء إلا من خلال دولة مستقلة مندمجة ضمن المجتمع الدولي».

وأشار إلى أن حل الدولتين تدافع عنه أكثر من 150 دولة في الأمم المتحدة، معربًا عن أسفه من منع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من التواجد مع دولة فلسطين في اللحظة التاريخية للاعتراف.

وحذر من أن «انتشار النزاع نحو سوريا ولبنان وإيران وقطر يغذي تراكمًا غير مسبوق للسلاح».

وانطلقت في نيويورك، اليوم الثلاثاء، أعمال الجلسة العامة للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتستمر أعمال الجلسة التي تعقد هذا العام، تحت عنوان: «معا بشكل أفضل: 80 عاما وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان»، حتى يوم السبت 27 سبتمبر، وتختتم يوم الاثنين 29 سبتمبر 2025.