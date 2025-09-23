لامين يامال يعود للتدريبات في برشلونة بعد التعافي من الإصابة

عاد النجم الشاب لامين يامال، لاعب برشلونة، للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب إسبانيا.

ووفقًا لصحيفة «سبورت» الإسبانية، فإن يامال لمس الكرة مجددًا للمرة الأولى منذ إصابته، حيث خاض تدريبات فردية داخل الصالة الرياضية، قبل أن ينضم لزملائه على أرض الملعب اليوم الثلاثاء.

ورغم هذا التطور الإيجابي، لا يُتوقع أن يتواجد اللاعب في قائمة برشلونة لمواجهة ريال أوفييدو بالجولة السادسة من الدوري الإسباني، لكن الجهاز الفني بقيادة هانز فليك يأمل في أن يكون حاضرًا أمام ريال سوسيداد على الأقل.

ويضع برشلونة كامل تركيزه على تجهيز يامال لمباراة الحسم أمام باريس سان جيرمان في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، المقررة مطلع أكتوبر المقبل.

ويستعد برشلونة لمواجهة أوفييدو مساء الخميس، سعيًا لمواصلة انتصاراته والحفاظ على صدارته في الليجا.