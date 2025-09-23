 المرشد الأعلى الإيراني يرفض التفاوض المباشر في الملف النووي مع أمريكا - بوابة الشروق
الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
المرشد الأعلى الإيراني يرفض التفاوض المباشر في الملف النووي مع أمريكا

دبي (أ ب)
نشر في: الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 - 10:57 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 - 10:57 م

رفض المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، اليوم الثلاثاء، التفاوض المباشر في الملف النووي مع الولايات المتحدة في الوقت الذي تلوح فيه احتمالات إعادة فرض عقوبات من الأمم المتحدة على طهران في الأفق.

وجاءت تصريحات خامنئي بينما توجه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. ومن المحتمل أن تقيد تصريحات المرشد بزشكيان وتوقف أي تواصل محتمل مع الأمريكيين.

وأدلى خامنئي بالتصريحات في خطاب بثه التلفزيون الإيراني الرسمي، بعدما التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بنظرائه الأوروبيين سعيا لوقف إعادة فرض العقوبات النووية، التي يحتمل أن يتم استئنافها الأحد المقبل.


