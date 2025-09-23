رئيس كرواتيا: الاعتراف بدولة فلسطين حق لشعبها وليس مكرمة

• زوران ميلانوفيتش أكد ضرورة أن تعترف بقية الدول بدولة فلسطين، بما فيها بلاده التي لم تقدم بعد على هذه الخطوة..

قال الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش إن الاعتراف بدولة فلسطين حق لشعبها وليس مكرمة تُمنح لهم.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها الاثنين، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية.

وأكد ميلانوفيتش على ضرورة أن تعترف الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، بما فيها بلاده التي تقدم على هذه الخطوة بعد.

وذكر أن اعتراف كرواتيا بدولة فلسطين مرتبط بتقديم الحكومة مذكرة إلى البرلمان، مبينًا أنه سيدعم المقترح حال تقديمه.

وعن انتهاكات تل أبيب بحق الفلسطينيين، وصف ميلانوفيتش إسرائيل بأنها "نظام قاتل، سيواصل القتل طالما هناك من يحميه".

وأما عن خطابات القادة المرتقبة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، فقال إنه لا يتوقع شيئا ملموسا أو إيجابيا من كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشار إلى أنه من الواضح أن ترامب سيعارض الاعتراف بدولة فلسطين، مبينا أنه من الصعب تفسير دوافع هذا الاعتراض.

وأمس الاثنين، شهد "مؤتمر حل الدولتين" بنيويورك اعتراف فرنسا ومالطا ولوكسمبرغ وبلجيكا وأندورا وموناكو بدولة فلسطين، ليصل عدد المعترفين 158 من أصل 193 عضو بالأمم المتحدة، ما أثار استياء إسرائيل الذي تطلق عليه اسم "تسونامي سياسي".

ولوحت تل أبيب بعقاب الفلسطينيين الذين رحبوا بهذه الخطوة، فرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو توعد بأن "دولة فلسطين لن تقوم"، بينما ذهب وزير ماليته بتسلئيل سموتريتش إلى القول إن "الرد الوحيد على الاعترافات بدولة فلسطين هو الضم الفوري" للضفة الغربية المحتلة.