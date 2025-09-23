المبعوث الأمريكي لسوريا باراك: إسرائيل هاجمت تونس

كشف المبعوث الأمريكي الخاص لسوريا توم باراك، في حوار لقناة "سكاي نيوز عربية"، عن هجوم نفذته إسرائيل ضد تونس، بعد أيام من الجدل الذي أعقب حادثتي الطائرتين المسيرتين ضد سفينتين من أسطول الصمود العالمي بميناء سيدي بوسعيد.

وجاء ذكر تونس ردا على سؤال بشأن طلب "حزب الله" اللبناني الإبقاء على سلاحه جانبا، حيث ذكر باراك في رده أن لا دوافع لذلك ولكن حجة التنظيم هو حماية اللبنانيين من إسرائيل.

وقال المبعوث الأمريكي: "إسرائيل تهاجم سوريا وتهاجم لبنان وتهاجم تونس. مع استمرار ذلك تصبح حجتهم أقوى".

وهذه المرة الأولى التي يشير فيها مسئول أمريكي إلى هجوم نفذته إسرائيل ضد تونس.

وقبل نحو أسبوعين تعرضت سفينتان كانتا راسيتين بميناء سيدي بوسعيد ضمن أسطول الصمود العالمي لاعتداء بمقذوف ناري من طائرتين مسيرتين.

وقالت الداخلية التونسية، إن الاعتداء "مدبر" لكن التحقيقات لم تكشف حتى اليوم الجهة التي نفذت الهجوم.

وفي الماضي سبق أن هاجمت إسرائيل مقر قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في ضاحية حمام الشط بتونس في أكتوبر عام 1985 ما أدى إلى مقتل نحو 70 شخصا وجرح ما يفوق الـ100 بين تونسيين وفلسطينيين.

كما نفذت الاستخبارات الإسرائيلية عملية اغتيال خليل الوزير المعروف باسم أبو جهاد، القيادي البارز في حركة فتح عام 1988 بتونس لكن إسرائيل ظلت تنفي بشكل رسمي العملية.