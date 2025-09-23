أعرب عماد النحاس، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي عن سعادته بالفوز الذي حققه الأحمر أمام حرس الحدود، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وتغلب النادي الأهلي على مضيفه، حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على استاد الكلية الحربية، لحساب منافسات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز.

وقال عماد النحاس في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "أبارك للاعبين في ظروف صعبة، فوز ثان على التوالي لأول مرة هذا الموسم، حيث لم نفز مباراتين في أول ست جولات".

وأضاف: "الفوز في مباراتين طبيعي، ولكن الظروف تكون صعبة قبل القمة، لأن تركيز اللاعبين والجماهير يذهب لهذه المباراة".

وتابع: "استقبلنا أهداف من أخطاء، ولم نستغل البداية لكننا نجحنا في التعويض، ثم دفعنا برأسي حربة، إلا أن اشتكى نيتس جراديشار من إصابة، وفضلنا إراحته".

وأتم عماد النحاس تصريحاته قائلًا: "أحمد عبد القادر شارك اليوم مع الفريق، وكان يتدرب معنا، ولعب مباراة ودية وتعرض لإصابة، أبعدته، لكنه ظهر بشكل جيد اليوم".