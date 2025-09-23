شكلت موجة الاعترافات المتتالية بدولة فلسطين تحولا مهما على الصعيد الدبلوماسي من جانب المجتمع الدولى تجاه القضية الفلسطينية، حيث عززت من شرعية الدولة الفلسطينية وأظهرت في الوقت ذاته عزلة متنامية لإسرائيل.



وتركت قرارت الاعتراف بصمات واضحة على عدد من المنظمات والتكتلات الإقليمية والدولية، إذ ارتفع بشكل كبير عدد الدول المعترفة بفلسطين في تلك المنظمات، وذلك على النحو التالي:



- الأمم المتحدة

أصبح هناك 159 دولة من أصل 193 عضو في الأمم المتحدة تعترف بالدولة الفلسطينية أي أكثر من 80% من الأعضاء، وازداد عدد هذه الدول بشكل لافت منذ ربيع عام 2024، مع اعتراف كل من إسبانيا وإيرلندا والنرويج والذي تلاه خطوة مماثلة من عدد من دول منطقة الكاريبي منها بربادوس، وجامايكا.

وكان أحدث المنضمين لقطار الاعتراف: بريطانيا وفرنسا والبرتغال وبلجيكا ومالطا ولوكسمبورج وأندورا وإمارة موناكو.

- مجلس الأمن

بعد إعلان رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاعتراف بالدولة الفلسطينية، باتت الأخيرة تحظى باعتراف 4 دول (بريطانيا فرنسا روسيا الصين) من أصل 5 دائمة العضوية، وأصبحت الولايات المتحدة الأمريكية الدولة الوحيدة التي تتمتع بحق الفيتو ولا تعترف بفلسطين.

- مجموعة السبع

مع إعلان كندا وبريطانيا وفرنسا الاعتراف بالدولة الفلسطينية أصبح هناك 4 دول فقط في المجموعة لا تعترف بفلسطين وهي ألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة.

- مجموعة العشرين

مع موجة الاعترافات الأخيرة بالدولة الفلسطينية التي شملت بريطانيا وفرنسا وأستراليا وكندا، أصبح هناك 14 دولة من أصل 20 عضوا في مجموعة العشرين تعترف بفلسطين وهي كالتالي: الصين، وإندونيسيا، والأرجنتين، والبرازيل، وروسيا، والهند، والسعودية، وتركيا، وجنوب إفريقيا، وإسبانيا، وبريطانيا، وأستراليا، وفرنسا، وكندا.

- الاتحاد الأوروبي

أدى إعلان فرنسا وبلجيكا والبرتغال ومالطا ولوكسمبورج الاعتراف بدولة فلسطين إلى ارتفاع عدد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تعترف بفلسطين إلى 16 دولة من أصل 27 دولة عضو في التكتل، وهذه الدول كالتالي: السويد، وسلوفينيا، وأيرلندا، وإسبانيا، وفرنسا، والبرتغال، وبلغاريا وقبرص، والتشيك، والمجر، ورومانيا، وبولندا، وسلوفاكيا، وبلجيكا، ومالطا، ولوكسمبورج.

- حلف الناتو

بعد إعلان 6 دول أعضاء (بريطانيا وفرنسا وبلجيكا والبرتغال ولوكسمبورج وكندا) في حلف شمال الأطلسي "الناتو" الاعتراف بدولة فلسطين ارتفع عدد الدول المعترفة بها إلى 20 دولة من أصل 32 دولة عضو في الحلف.

وتشمل هذه المجموعة كل من إسبانيا، وفرنسا، وبريطانيا، وكندا، وبلجيكا، والبرتغال، والسويد، والنرويج، وتركيا، وألبانيا، وبلغاريا، والتشيك، والمجر ، وبولندا، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وأيسلندا، ولوكسمبورج، ومونتنيجرو.