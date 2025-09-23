نابولي يعزز صدارته للدوري الإيطالي بفوز صعب على بيسا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حقق فريق نابولي فوزا صعبا على نظيره بيسا بنتيجة 3-2 ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

واستطاع نابولي أن يضمد جراحة الأوروبية بانتصار محلي، بعدما كان قد خسر قبل أيام من مانشستر سيتي الإنجليزي بهدفين دون رد على ملعب الأخير.

وسجل بيلي جيلمور هدف التقدم لفريق الجنوب، في الدقيقة 39، قبل أن يتعادل مبالا نزولا للضيوف من ضربة جزاء في الدقيقة 60.

ونجح ليوناردو سبينازولا في إضافة الهدف الثاني لنابولي عند الدقيقة 73، قبل أن يعزز التقدم لورينزو لوكا بالهدف الثالث في الدقيقة 82.

وقلص الفارق أخيرا لوران لوكاس دي سوزا في الدقيقة 90 لصالح بيسا.

الفوز رفع رصيد نابولي إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب بفارق نقطتين عن يوفنتوس.