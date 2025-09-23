جيش الاحتلال: 640 ألف فلسطيني نزحوا من مدينة غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفاد جيش الاحتلال بأن أكثر من 640 ألف فلسطيني نزحوا من مدينة غزة إلى منطقة المواصي جنوب قطاع غزة.

جاء ذلك عقب ما سمّاه النشاط العسكري ليل الاثنين في حيي الصبرة وتل الهوى ومخيم الشاطئ للاجئين.

وقد نزح أكثر من 15 ألف فلسطيني جنوبًا ليلًا فقط.

ويزعم جيش الاحتلال أن نزوح السكان يسمح لقواته بشن قتال أوسع وأكثر قوة في مدينة غزة.

وذكرت مصادر عسكرية في القيادة الجنوبية أنه تم تسجيل حركة مدنية خلال الليل، مع تقدم العملية العسكرية.

ووفقًا للمصادر، فإن التركيز الرئيسي الآن يقع في منطقة المواصي، التي حددتها إسرائيل كمنطقة عازلة جنوب قطاع غزة.

ويواصل جيش الاحتلال شنّ غارات جوية وعمليات برية في غزة، بما في ذلك باستخدام ناقلات جند مدرعة.

في الساعات الأخيرة، أُبلغ عن قصف مدفعي مكثف في شمال قطاع غزة، بما في ذلك حي الزيتون.