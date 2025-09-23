سوريا وسلطنة عمان توقعان اتفاقية خدمات النقل الجوي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وقعت سوريا وسلطنة عمان، الثلاثاء، اتفاقية "خدمات النقل الجوي"، بهدف تعزيز حركة الطيران بين البلدين.

جاء ذلك على هامش أعمال الدورة الثانية والأربعين للجمعية العامة لمنظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو" المنعقدة في مدينة مونتريال الكندية، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".

ومثل الجانب السوري في توقيع الاتفاقية رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عمر الحصري، فيما مثّل الجانب العُماني رئيس هيئة الطيران المدني بالسلطنة نايف العبري.

وتستضيف مونتريال من 23 سبتمبر الجاري، ولغاية 3 أكتوبر المقبل، أعمال الدورة الـ 42 للإيكاو.

وقالت الوكالة، إن البلدين وقعا في مونتريال اتفاقية "خدمات النقل الجوي".

ونقلت الوكالة عن الحصري، تأكيده أن "قطاع الطيران المدني يقوم أساساً على مبدأ التواصل بين الدول".

وأشار إلى أن "الاتفاقيات سواء المتعلقة بالنقل الجوي أو بالخدمات بين المطارات وشركات الطيران، تسهم بشكل مباشر في تسهيل وضع الاستراتيجيات المستقبلية، وتعزيز فعالية العمل العربي المشترك".

بدوره، لفت مدير إدارة العلاقات العامة في الهيئة العامة للطيران المدني السوري علاء صلال، إلى أن "هذه الاتفاقية تعد تحديثاً لاتفاقية النقل الجوي الموقعة بين البلدين في 4 مايو 1992".

وبين أنها "تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال النقل الجوي، ودعم وتطوير حركة الطيران بين البلدين".

وتعد الاتفاقية خطوة نحو إعادة ربط سوريا بالشبكة الجوية الإقليمية والدولية، ما يساهم في تسهيل حركة الأفراد والبضائع، وإعادة إحياء القطاع السياحي والتجاري المتضرر فيها.