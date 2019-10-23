مسئولو حملة ترامب : نتمنى مواجهة انتخابية جديدة مع هيلاري كلينتون

أعلن مسئولو الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تطلعهم لأن تخوض هيلاري كلينتون وزير الخارجية الأمريكية السابقة الانتخابات الرئاسية المقبلة 2020.

وقالت كيلي ماكيناني المتحدثة باسم الحملة ، في تصريح لها ، إننا نتمنى مواجهة جديدة مع كلينتون " في إشارة إلى أن كلينتون سبق لها أن خسرت أمام ترامب في انتخابات 2016.

جاء ذلك تعليقا على تقارير أفادت باحتمال أن ترشح هيلاري كلينتون نفسها في الانتخابات المقبلة ، وكذلك شخصيات أخرى مثل ميشيل أوباما سيدة الولايات المتحدة الأولى سابقا حيث أكدت ماكيناني أنها لا تشعر بالقلق من تلك التقارير.

وكانت كلينتون قد ذكرت في تصريح لها إنها يمكنها إلحاق الهزيمة بترامب لو حدثت مواجهة جديدة معه.

كما ردت كلينتون على تغريدات سابقة لترامب بشأن احتمال خوضها الانتخابات المقبلة حيث حذرته هيلاري من استفزازها لحثها على دخول السباق الانتخابي.