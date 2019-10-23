المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا: 100 من سجناء داعش هربوا في سوريا

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قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري اليوم الأربعاء إن أكثر من 100 من سجناء تنظيم داعش الإرهابي هربوا منذ بدء العملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا قبل أسبوعين.

وتابع جيفري، الممثل الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية لشؤون سورية والمبعوث الخاص للائتلاف العالمي لهزيمة داعش "يمكن أن نقول إن العدد الآن أكثر من 100. لا نعرف أين هم؟".

وكان جيفري يتحدث إلى لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي في مناقشة حول السياسية الأمريكية في سوريا.

وقد أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على موقع تويتر قبل ساعات إلى "نجاح كبير على الحدود التركية السورية".

وأضاف: "لقد تم تأمين سجناء داعش المعتقلين في سوريا".