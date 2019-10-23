 الجيش اللبناني يعمل على فتح الطرق الرئيسية دون الاصطدام مع المتظاهرين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش اللبناني يعمل على فتح الطرق الرئيسية دون الاصطدام مع المتظاهرين

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 12:16 م | آخر تحديث : الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 12:16 م

بدأ الجيش اللبناني صباح اليوم تنفيذ عملية واسعة لفتح الطرق المقطوعة والمغلقة أمام حركة السير، على ضوء التظاهرات والاحتجاجات العارمة التي يشهدها لبنان، دونما استخدام للقوة أو الاحتكاك مع المتظاهرين.
وشهدت عملية فتح الطرق قدرا من التدافع بين المتظاهرين وبين قوات الجيش في بعض المناطق، لا سيما في الطرق التي التي قطعتها مجموعات محدودة من المحتجين.

وكان المتظاهرون قد بدأوا اعتبارا من فجر اليوم في قطع الطرق الرئيسية والفرعية وطرق السفر بين المحافظات، في إطار الضغط على سلطة الحكم والحكومة لتنفيذ مطالب المتظاهرين المتمثلة في استقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة وإجراء انتخابات نيابية مبكرة وغيرها من المطالب.

وقامت وحدات من قوات الجيش بالانتشار المكثف بالعديد البشري والعربات العسكرية، والبدء بصورة متزامنة في فتح الطرقات بالتعاون مع القوى الأمنية، حيث شكلت قوات الجيش صفوفا متراصة ومتعددة من القوات وقامت بإخبار المتظاهرين بضرورة الابتعاد عن الطرق وفتحها أمام حركة السير، مع التقدم باتجاه فتح الطرق بأعداد كبيرة من العناصر العسكرية على نحو اضطر معه المتظاهرون في عدد من المناطق إلى الابتعاد.

واستعان الجيش بجرافات في عدد من المناطق والطرق، لإزالة العوائق التي تم وضعها لقطع الطرق. كما أزالت قوات الجيش عددا من الخيام التي وضعها المعتصمون في الطرق بغية قطع حركة السير.

وافترش عدد من المتظاهرين منتصف الطرق اعتراضا على قيام الجيش بفتح الطرق وإزالة الخيام، ورددوا هتافات تؤكد سلمية التظاهرات والاحتجاجات.


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