هيئة مالية بالفاتيكان تدافع عن أحد مديريها وسط مزاعم بتورطه في قضية جنائية

صدرت هيئة الرقابة المالية في الفاتيكان بيانا نادرا اليوم الأربعاء، للدفاع عن أحد كبار مديريها يواجه مزاعم بتورطه في ممارسة جنائية .

يشار إلى أنه تم إيقاف مدير هيئة المعلومات المالية، توماسو دي روزا، عن العمل في وقت سابق من الشهر الجاري إلى جانب أربعة مسؤولين آخرين في الفاتيكان.

وكانت هذه القضية متعلقة بتحقيق أجراه ممثلو ادعاء في الفاتيكان بشأن استثمار عقاري في وحدات فاخرة في لندن بقيمة 200 مليون دولار، وفقا لتقارير إعلامية إيطالية متعددة.

وقالت هيئة المعلومات المالية إنها أجرت تحقيقا داخليا تبين خلاله "أنه لم يستغل المدير ولا أي موظف آخر في هيئة المعلومات المالية سلطته بشكل غير ملائم أو تورط في أي مخالفات أخرى".

وذكر البيان أن مجلس إدارة هيئة المعلومات المالية لديه "إيمان وثقة كاملين" في كفاءة دي روزا المهنية ونزاهته و "واثق في أن حالات سوء الفهم المحتملة سيتم توضيحها قريبًا".

وكان من المفترض أن تبقى هويات المشتبه فيهم الخمسة، ومن بينهم دي روزا، سرية، لكن تم تسريبها إلى صحيفة "لاسبريسو" الإيطالية الأسبوعية.

وأغضب التسريب البابا فرنسيس بشدة، وأدى إلى استقالة رئيس الأجهزة الأمنية في الفاتيكان، دومينيكو جياني، الذي تلقى اللوم على هذا الاختراق.