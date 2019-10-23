 الشرطة الأمريكية: إصابة شخص في إطلاق نار أمام مدرسة بكاليفورنيا والقبض على مشتبه به - بوابة الشروق
الأربعاء 23 أكتوبر 2019 12:14 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في منع القانون المصري إعدام القاتل الأصغر من 18 عاما؟
النتـائـج تصويت

الشرطة الأمريكية: إصابة شخص في إطلاق نار أمام مدرسة بكاليفورنيا والقبض على مشتبه به

الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
(د ب ا)
نشر فى : الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 12:06 ص | آخر تحديث : الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 12:06 ص

أعلنت الشرطة الأمريكية أمس الثلاثاء أن شخصا أصيب بجروح في إطلاق نار أمام مدرسة ثانوية بسانتا روزا في نورثرن كاليفورنيا.

ونقلت هيئة الإذاعة الوطنية الأمريكية " إن بى سى" عن شرطة سانتا روزا قولها إن إطلاق النار وقع أمام مدرسة ريدجواي الثانوية في سانتا روزا التي تبعد نحو 60 ميلا الى الشمال من سان فرانسيسكو.

وتابعت شرطة سانتا روزا في بيان تقول إن إطلاق النار كان "حادثا فرديا معزولا خارج المدرسة الثانوية".

واستطرد البيان" "هناك ضحية واحدة معروفة بالفعل تتلقى العلاج الطبي."

وأعلنت الشرطة أنها احتجزت مشتبهًا به محتملًا، وتم استئناف الدراسة في مؤسستين تعليميتين كان قد تم إغلاقهما إثر اطلاق النار.

وتابعت أن المشتبه به الذي تم القبض عليه كان قد فر إلى داخل المدرسة .

وقال المسؤول بالشرطة جون كريجان "ما زلنا نبحث عن المسدس الذي استخدم في الحادث".

وأضاف: "من المهم أن نعيد التأكيد على حقيقة أنه لم يكن هناك مطلق نار نشط في المدرسة".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك