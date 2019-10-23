محافظ أسيوط يلتقي رئيس جامعة الأزهر لبحث التعاون ودعم المشروعات القومية بالمحافظة

التقى اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، بالدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، لبحث سبل التعاون المشترك في دعم المشروعات القومية والتنموية والتي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولتفعيل المشاركة المجتمعية فى تطوير مدينة أسيوط والاستفادة من الخبرات العلمية التي تذخر بها جامعة الأزهر.

وأشاد محافظ أسيوط بدور جامعة الأزهر في بناء الإنسان المصري ودعم خطط التنمية المستدامة تنفيذًا لرؤية مصر 2030 والاستفادة من الخبرات العلمية لأساتذة الجامعة وتفعيل دورها فى المشاركة المجتمعية والمساهمة في المبادرات الرئاسية، بالإضافة إلى تطوير شوارع وميادين المحافظة وتطوير المنطقة المحيطة بجامعة الأزهر فرع أسيوط واعادة الشكل الجمالى والحضاري لها ودعم المشروعات التنموية التي تنفذها المحافظة فى كافة القطاعات.

وأشار إلى الدعم الذي توليه المحافظة لفرع جامعة الأزهر وطلابها من خلال أعمال الرصف ورفع كفاءة الشوارع والطرق المؤدية للجامعة ومنظومة الإضاءة وتحسين المرفق والخدمات بها بالتنسيق مع كافة شركات الخدمات.

وأعلن رئيس جامعة الأزهر عن دعمه الكامل لجميع مبادرات الوزير المحافظ لتطوير المحافظة والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الدعم الفني والاستشارات والمساهمة في مشروعات التنمية بالمحافظة فضلًا عن المشاركة في أعمال التطوير والتجميل لمدخل جامعة الأزهر والمدينة الجامعية والشوارع المحيطة بها لتخرج في أحسن صورة.