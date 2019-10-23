ناتو: التحالف ملتزم بمحاربة داعش في أفغانستان

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج، "ناتو" على "التزام المنظمة الدولية بمهمتها في أفغانستان لضمان ألا تصبح البلاد ملاذًا للإرهابيين الدوليين مجددًا".

وقال ستولتنبرج - للصحفيين المجتمعين من أجل اجتماع وزراء دفاع ناتو المقرر في بروكسل غدًا الخميس، إن تنظيم "داعش" الإرهابي متواجد في أفغانستان، وأن مهمته في التدريب وتقديم المشورة والمساعدة تعد جزءًا من الاهتمام العالمي للتحالف لهزيمة داعش.

وأشار ستولتنبرج - حسبما ذكرت قناة "طلوع الأفغانية" اليوم الأربعاء، إلى أن ناتو يدعم استئناف محادثات السلام، شريطة أن تقدم حركة "طالبان" ما وصفه بـ "حلول توافقية حقيقية"، مضيفًا "شهدنا بعض صعود وهبوط في مستويات القوات، لكن الولايات المتحدة وناتو لا يزالوا ملتزمين تجاه أفغانستان".

وعلق ستولتنبرج على السباق الرئاسي الأخير في أفغانستان وعلى نتائج فرز الأصوات، قال "أن الانتخابات الأفغانية يجب أن تتمتع بشفافية ومصداقية وإننا نحتاج إلى انتخابات نزيهة"، وأن هناك حاجة "إلى أن تؤدي الهيئات الانتخابية عملها" على حسب قوله.