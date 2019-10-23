وزيرة الصحة الروسية تؤكد استعداد بلادها لتزويد دول أفريقيا بعقار جديد مضاد للأيبولا

قالت وزيرة الرعاية الصحية الروسية أن بلادها مستعدة لتزويد الدول الافريقية بعقار مضاد لوباء الايبولا مشددة على أن الاختبارات التى اجرتها روسيا على ذلك العقار الذى طورته اثبتت فاعليته بنسبة مائة فى المائة .

وأضافت وزيرة الرعاية الصحية الروسية فيرونيكا سكوفوتسوفا - خلال جلسة عن مكافحة الاوبئة والامراض والرعاية الصحية عقدت ضمن منتدى روسيا – أفريقيا الاقتصادى الذى بدأ أعماله صباح اليوم بمدينة سوتشى الروسية – أن بلادها مستعدة لتزويد الدول الافريقية بالعقار الجديد فور تسجيله ، ووصفته بانه " فريد من نوعه " .

وأشارت الى أن روسيا طورت نوعا جافا من عقار الايبولا يمكن حفظه فى المبردات العادية مع الاخذ فى الاعتبار الاوضاع المناخية بالدول الافريقية.

كان وباء الايبولا قد أودى بحياة عشرات الاشخاص فى جمهورية الكونغو الديموقراطية .

ويبحث زعماء الدول المشاركة بالمنتدى الذى يستمر لمدة يومين على مدى 32 جلسة وورشة عمل آفاق التعاون الروسي الأفريقي في مجالات الاستثمار والصناعة والتبادل التجاري، والاسكان ، والعلوم والتكنولوجيا والتعليم والاعلام والبنية التحتية ، والتكنولوجيا النووية واستقلال افريقيا الاقتصادى والتعاون المشترك فى مجال صناعة الالماس ، وبيئة الاعمال ، والتحول الرقمى والموارد المعدنية ، والزراعة ، والنظم الصحية ومساهمة الشباب الروسى والافريقى فى التنمية المستدامة.