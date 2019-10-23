مقتل 14 مسلحا على أيدي قوات الأمن في بوروندي

أعلنت شرطة بوروندي اليوم الأربعاء، مقتل 14 مسلحا على أيدي قوات الأمن كانوا يعتزمون شن هجوم في إقليم "بوبانزا" الشمالي الغربي.

ونقلت شبكة (يورونيوز) الأوروبية عن نائب المتحدث باسم الشرطة مويس نكورونزيزا قوله" إن المسلحين من جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة قد دخلوا إلى البلاد فجر أمس /الثلاثاء/ ، ولقوا مصرعهم على أيدي قوات الأمن في منطقة موسيجاتي".

وأضاف نكورونزيزا إن هذه المجموعة كان لديها نية لتكرار مذبحة "روهاجاريكا"، وذلك في إشارة إلى هجوم العام الماضي الذي أودى بحياة 26 شخصا قبل استفتاء دستوري مهد الطريق أمام الرئيس بيير نكورونزيزا للبقاء في السلطة حتى عام 2034.



