لوحة مكتشفة حديثا للرسام الهولندي رامبرانت تعرض للمرة الأولى في 2020

ذكر متحف أشموليان البريطاني في أكسفورد، أن لوحة مُكتشفة حديثا للرسام الهولندي، رامبرانت فان رين، ستُعرض في بريطانيا للمرة الأولى، كجزء من أكبر معرض على الإطلاق لاستكشاف السنوات الأولى من حياة الفنان الهولندي.

وأشار المتحف -في بيان نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية- إلى أنه استطاع الحصول على سماح باقتراض لوحة رامبرانت الإنجيلية التي تدعى "دع الأطفال الصغار يأتون إليّ"، والتي بيعت في مزاد ألماني خلال 2014 تحت اسم "المدرسة الهولندية".

وأوضحت الصحيفة أن هناك تاجرا فنيا هولنديا يُدعى جان سيكس اشترى اللوحة مدعوما بمستثمر مجهول مقابل 1.5 مليون يورو، حيث كان سيكس مقتنعا بشكل كبير بأنها لوحة أصلية لرامبرانت لأنها تحمل كل علاماته.

وبعد تصنيفها بشكل دولي كأحد أعمال رامبرانت الأصلية من قبل خبراء الفن، ستُعرض اللوحة في متحف أشموليان خلال العام المقبل كجزء من معرض يركز على العقد الأول من حياة الرسام الهولندي (1624- 1634)، ويصور المعرض الصعود الهائل لرامبرانت خلال تلك الفترة عبر استعراض 34 من لوحاته و10 من أهم معاصريه، ونحو 90 قطعة من الرسومات والمطبوعات في هذه الفترة.

ويتضمن المعرض أولى أعمال رامبرانت المعروفة "بائع النظارات" التي رسمها في عامه الـ17 في الفترة بين (1624-1625)، وهى الأولى من سلسلة من 5 لوحات رسمها رامبرانت تصور الحواس الخمسة للإنسان، لكن مازالت اللوحة الخامسة والأخيرة الخاصة بحاسة التذوق غير معلوم مكانها.

ولفتت الصحيفة إلى أن معرض رامبرانت سيكون جزءا من برنامج معارض في متحف أشموليان البريطاني خلال 2020، يتضمن أيضا احتفالا بطوكيو و400 عام من الفن والتصوير والتصميم الياباني ليتزامن مع أولمبياد طوكيو 2020.



