المنتخب: ليبيريا وجيبوتي لم يجيبا على طلبنا بخوض ودية

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قال محمد بركات مدير المنتخب الوطني، إن اتحاد الكرة خاطب ليبريا وجيبوتي لخوض مواجهة ودية أمام أي منهما في الثامن من شهر نوفمبر المقبل.

وأكد بركات، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "صدى البلد" عن اللقاء الودي: "حسام البدري مدرب المنتخب يريد خوض مباراة ودية قبل مواجهة كينيا".

واستدرك "لكن حتى الآن لم يرد اتحاد جيبوتي أو ليبريا علينا".

وعن أن الثامن من نوفمبر سيوافق افتتاح كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو2020، أوضح: "من الوارد أن نقدم المباراة يوم إن طلبت سلطات الأمن منا ذلك".

وبسؤاله هل سيتواجد محمد صلاح لاعب ليفربول في المعسكر المقبل قال بركات بحسم: "لا جدال حول ذلك الأمر، سيتواجد معنا".

وشدد "في المباراة الماضية أمام بوتسوانا فضلنا إراحته في ظل الإجهاد الذي عانى منه ونحن على تواصل مستمر معه".

وبسؤاله هل يفكر البدري في الاستعانة بلاعبين من المنتخب الأولمبي حال ضمان الأخير تأهله لنصف نهائي أمم إفريقيا قال: "لا لأنه من الوارد أن يصاب اللاعب معنا".

وأضاف "المنتخب الأولمبي في مهمة وطنية ونحن نسانده فيها، حسام البدري لديه 40 او 41 لاعبا يفكر فيهم وندرس كل شيء عنهم".