 مرور القليوبية تنفي غلق طريق (بنها - شبرا) الحر بسبب الأمطار - بوابة الشروق
الأربعاء 23 أكتوبر 2019 8:17 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في منع القانون المصري إعدام القاتل الأصغر من 18 عاما؟
النتـائـج تصويت

مرور القليوبية تنفي غلق طريق (بنها - شبرا) الحر بسبب الأمطار

أرشيفية
أرشيفية
أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 8:12 م | آخر تحديث : الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 8:12 م

نفى مدير مرور محافظة القليوبية اللواء إيهاب مرزوق ما تردد حول غلق طريق (بنها - شبرا) الحر؛ بسبب حدوث هبوط أرضي عند الكيلو (30) جراء هطول الأمطار، مؤكدًا أن الطريق مفتوح من الاتجاهين أمام مرور السيارات بالطريق.

وقال مرزوق، في بيان اليوم، الأربعاء: "إن الطريق يشهد سيولة مرورية ولا توجد أية حالات تعيق حركة المرور به، إلى جانب تكثيف الحملات المرورية والأكمنة الثابتة والمتحركة لمتابعة أية مستجدات".
يُذكر أن محافظ القليوبية الدكتور علاء عبد الحليم قد أصدر تعليمات لجميع الأجهزة التنفيذية داخل المحافظة ورؤساء المدن والأحياء بضرورة السرعة في التعامل مع مياه الأمطار والتقلبات الجوية التي تمر بها البلاد؛ حفاظًا على أرواح المواطنين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك