المقاولون: تأجيل الدوري قرار منقوص يسبب أزمة لكل الأندية

انتقد محمد عادل، المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، قرارات اتحاد الكرة، بخصوص عدم وضوح الرؤية بشأن إقامة مباريات كأس مصر خلال فترة توقف الدوري.

وقال عادل في تصريحات إذاعية، عن خطط الفريق خلال فترة التوقف: «الأمور ليست واضحة، قيل إن كأس مصر سينطلق أول نوفمبر، ولم يتم الإعلان عنه».

وعن الدخول في معسكر إعدادي خلال التوقف، أضاف المشرف على الكرة لفريق المقاولون العرب: «لا نستطيع استباق الأحداث لحين تحديد مصير كأس مصر، لا أعتقد أن هذه مشكلتنا فقط بل كل الأندية تمر بنفس الموقف والظروف».

وأوضح: «قرارات اتحاد الكرة منقوصة، لماذا لم يتم إعلان مصير الكأس عند الإشارة لتأجيل مباريات الدوري، ننتظر قرار اتحاد الكرة لننظم على أساسه برنامج الفريق خلال توقف الدوري».

في سياق أخر، كشف المشرف على الكرة بنادي المقاولون عن اخر تطورات إصابة طاهر محمد طاهر، نجم الفريق، حيث قال: «طاهر أصبح جاهزا للمشاركة في المباريات بعد تعافيه من الإصابة».