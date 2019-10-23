 موسكو: نخطط لتزويد دول إفريقيا بأسلحة ومعدات عسكرية بقيمة 4 مليارات دولار - بوابة الشروق
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موسكو: نخطط لتزويد دول إفريقيا بأسلحة ومعدات عسكرية بقيمة 4 مليارات دولار

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 12:50 م | آخر تحديث : الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 12:50 م

كشف المدير العام لشركة "روس أوبورون إكسبورت" الحكومية الروسية لتصدير الأسلحة، ألكسندر ميخييف، أن روسيا تخطط لتزويد الدول الإفريقية بأسلحة ومعدات عسكرية بما قيمته أربعة مليارات دولار.

وقال ميخييف، لوكالة أنباء "سبوتنيك"، على هامش منتدى "روسيا – أفريقيا" بسوتشي، اليوم الأربعاء - إننا "نخطط في العام الحالي لتصدير أسلحة ومعدات عسكرية بما قيمته حوالي 4 مليارات دولار إلى الدول الأفريقية"، مشيرا إلى أن الحديث يدور عن المعدات الخاصة بالقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي والمدرعات والأسلحة الخفيفة والصواريخ المضادة للدبابات.

وأضاف أن "روسيا تقوم حاليا بتنفيذ صفقات توريد أسلحة إلى 20 دولة أفريقية، منها أوغندا ورواندا وموزمبيق وأنجولا".

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