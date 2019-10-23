 كردي سوري يشعل النار في نفسه أمام المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بجنيف - بوابة الشروق
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كردي سوري يشعل النار في نفسه أمام المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بجنيف

أرشيفية<br/>
أرشيفية
أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 8:08 م | آخر تحديث : الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 8:08 م

أشعل رجل كردي سوري النار في نفسه اليوم، الأربعاء، خارج مبنى المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مدينة جنيف السويسرية وذلك فيما يبدو احتجاجاً على التطورات الأخيرة التي يواجهها الأكراد شمالي سوريا بعد الاعتداء العسكري التركي.
وذكرت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية باللغة الإنجليزية اليوم أنه تم نقل الرجل المصاب عن طريق مروحية إلى إحدى المستشفيات المحلية.
ومن جانبها، قالت الشرطة في مدينة جنيف إن المصاب "من مواليد 1988 ويسكن بألمانيا".
وأوضحت روسيا اليوم أن الحادثة وقعت في وقت مبكر اليوم وأنها تأتي في خضم التوترات الشديدة الأخيرة في شمال سوريا، من دون التطرق للمزيد.


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