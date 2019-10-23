وزير الخارجية العراقي: العلاقات مع إيران من الثوابت الاستراتيجية







أكد وزير الخارجيّة العراقي، محمد علي الحكيم، اليوم الأربعاء، أن العلاقات مع إيران "من الثوابت الاستراتيجيّة في الدبلوماسيّة العراقـيّة".

وأعرب الحكيم، خلال اجتماعه مع نظيره الإيرانيّ، محمد جواد ظريف، على هامش اجتماع وزراء خارجيّة دول حركة عدم الانحياز في العاصمة الكازاخية باكو، عن "حرص العراق على تعزيز العلاقات مع إيران، والتطلع إلى إبرام أفضل العلاقات، وترويج كلِّ ما من شأنه تحقيق المصالح المُشترَكة بين بلدينا، وهو من الثوابت الاستراتيجيّة في الدبلوماسيّة العراقـيّة"، بحسب بيان لوزارة الخارجية العراقية.

ووفق البيان، جرى خلال الاجتماع بحث "أهمِّـيَّة تضافر الجُهُود؛ لتخفيف حِدَّة التوتـُّر، والأزمات التي تُواجه المنطقة، وتغليب لغة الحوار، وتبنـِّي الحُلول السياسيّة؛ لعودة الأمن، والاستقرار إلى المنطقة وتبادل الرؤى والأفكار حول ما يُمكِن أن تُقدِّمه حركة عدم الانحياز في هذا الظرف الصعب الذي تتعرّض له المنطقة، وتطوير أدائها أكثر لترتقي إلى مُستوى تحدّيات المرحلة.



