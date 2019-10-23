فيصل ندا من ندوة «ذكريات عن الفن والوطن»: الكاتب مرآة المجتمع والرقابة الآن «متساهلة جدا»

قدمت أعمال مسرحية بشكل مختلف لها رساله قوية في دعم الثقافة والأخلاق



نظم صالون الأوبرا الثقافي، مساء الأربعاء، لقاء مفتوحًا مع الكاتب والسيناريست فيصل ندا، بعنوان «ذكريات عن الفن والوطن»، بحضور مجموعة كبيرة من رجال الفن والثقافة.

أدار اللقاء الفنان عادل الصيرفي، مدير الصالون الثقافي بدار الأوبرا، وتحدث فيها «ندا» عن دور الفن في تنمية المعايير الأخلاقية في السينما المصرية، وكيف أن الرسالة الأخلاقية للفن اختلفت عن الفترات السابقة.

وأضاف «ندا» إنه تمنى في بداية حياته العمل بمجال التمثيل، لكن الحظ لم يحالفه، وربما كان ذلك سببًا في اكتشاف موهبة الكتابة لديه، حيث كتب العديد من الأعمال الدرامية، التي بدأها بـ«هارب من الأيام» بطوله الفنان حمدي غيث، حسين رياض، وسعيد صالح.

وفي سؤال عن سبب توجهه للعمل السينمائي في فترة وصُفت بأزمة السينما ونزوح أغلب الفنانين للبنان وتركيا وتركهم لمصر، قال إن السبب في ذلك هو حبه للتحدي ورغبته في صنع اسم قوي له في المجال السينما.

وتابع: «قدمت أعمال مسرحية بشكل مختلف، لها رساله قوية في دعم الثقافة والأخلاق، إيمانًا منى بأن الكاتب مرآة المجتمع، ولهذا فأنا لا اعتبر ما قدمت تأليفًا بقدر ما هو عرض لمشاكل المجتمع وقضاياه».

وسرد فيصل ندا عن معاناته مع الرقابة على المصنفات الفنية، وكيف تعرض كثيرًا لمقص الرقيب، وعمله "فساليكو" الذي رفضته الرقابة، وكيف نجح في مرات أخرى في خداعها بأعمال كوميديا مررت من بين أيديهم، ولكنه تمنى أن تعود الرقابة مرة أخرى لقسوتها وشدتها؛ حيث يري أن الرقابة الان "متساهلة جدا" وفقدت سلطتها وهيبتها، ما يضر بقيمة العمل وجودته.

واعتبر «ندا»، أن المسرح الأن ميتًا بسبب عدم اهتمام الدولة به، وغلاء أجور الفنانين وأنهم يفضلوا الذهاب للأعمال السينمائية، فضلًا عن أن الجمهور أيضا لم يعد يهتم بالمسرح.

وأكد أن مصر تعاني من أزمة في المسرح والتليفزيون والإذاعة، وناشد الدولة أن تدعم الفن المصري وتنهض به، متسائلًا عن سبب هذا التدهور، لافتًا إلى تدهور مستوى الأعمال الفنية المقدمة في السنوات الأخيرة، بما تحمله من ألفاظ نابية وابتزال، مرجعًا ذلك لغياب دور المؤلف وأنه الأساس في العمل الفني.