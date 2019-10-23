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إقامة دور32 من كأس مصر عقب بطولة أمم إفريقيا للشباب

محمد مجدي
نشر فى : الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 9:54 م | آخر تحديث : الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 9:54 م

قررت إدارة المسابقات باتحاد الكرة إقامة الأدوار التمهيدية لبطولة كأس مصر على 3 مراحل ، تشمل الأولى منها 86 ناديا تتبارى يومي الجمعة والسبت المقبلين ليصعد 43 ناديا للمرحلة الثانية ، حيث يتم تجنيب 13 منها بينما يلعب ال 30 ناديا المتبقية لتصفيتها إلى 15 ناديا .

ويتم إضافة 15 نادي المتأهلة إلى 13 نادي التي تم تجنيبها ليكون مجموعهما 28 ناديا يتم تصفيتها في المرحلة الثالثة إلى 14 ناد.

ومن المقرر أن تنضم الأندية الـ 14 إلى فرق الدوري الممتاز الـ 18 لتشكل معا دور الـ 32 الذي ستقام مبارياته بعد انتهاء بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة التي تنظمها مصر الشهر المقبل ولإتاحة الفرصة لإقامة معسكر للمنتخب الأول خلال الفترة نفسها يتخلله مباراة ودية استعدادا للقائي كينيا وجزر القمر في تصفيات الأمم الإفريقية.


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