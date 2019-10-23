الصين تستضيف محادثات سلام بين طالبان والحكومة الأفغانية

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تستضيف الصين مسؤولين من حركة طالبان والحكومة الأفغانية لإجراء مفاوضات حول عملية السلام، وذلك بعد أن ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محادثات السلام مع طالبان في شهر سبتمبر الماضي.

وأفادت تقارير إخبارية، وفق ما نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم الأربعاء، بأن الصين ستستضيف الحوار الأفغاني عقب زيارة قام بها وفد من طالبان سبتمبر الماضي إلى بكين.

وكتب سهيل شاهين المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان تغريدة على موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي، قال فيها إن الصين وجهت دعوة إلى الملا عبد الغني بارادار، نائب الرئيس السياسي لحركة طالبان لإرسال وفد للمحادثات.

وأضاف شاهين أن الحوار بين الأفغان في الصين سيتم تنظيمه استمرارا للحوار الأفغاني.

وأضاف أن ممثلي طالبان وحكومة أفغانستان في الحوار سيشاركون بصفتهم الشخصية للتعبير عن آرائهم لحل قضايا أفغانستان.

يأتي ذلك في الوقت الذي ألغى فيه ترامب محادثات السلام مع طالبان في أعقاب سلسلة من التفجيرات في العاصمة كابول الشهر الماضي والتي أودت بحياة عدة أشخاص من بينهم جندي أمريكي.

ولم يحدد المسؤولون الصينيون وقادة طالبان موعدًا للمحادثات بعد.