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تمكن فريق الشباب بنادي ريال مدريد الإسباني من تحقيق نفس النتيجة التي حققها الفريق الأول بالفوز بهد نظيف أمام جالاطا سراي في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وفاز فريق ريال مدريد تحت 19 عامًا بهدف نظيف على جالاطا سراي في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات في الدوري الأوروبي للشباب.

وسجل بابلو رامون هدف المباراة الوحيد في الدقائق الأخيرة من اللقاء ليحقق الفريق انتصاره الثالث في المسابقة ويواصل تصدره المجموعة الأولى.

وجاء هدف المباراة بعد دخول ألفارو مارتين، واستيبان وأريباس، حيث حاول مدرب الملكي تنشيط الهجوم للمدريديستا والبحث عن هدف الفوز، الذي جاء في الدقيقة 89 عن طريق رأسية من بابلو رامون.