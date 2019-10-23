 بث مباشر.. مراسم تنصيب قيس سعيد رئيسا جديدا لتونس - بوابة الشروق
الأربعاء 23 أكتوبر 2019 12:32 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في منع القانون المصري إعدام القاتل الأصغر من 18 عاما؟


النتـائـج تصويت

بث مباشر.. مراسم تنصيب قيس سعيد رئيسا جديدا لتونس

مراسم تنصيب قيس سعيد رئيسا جديدا لتونس
مراسم تنصيب قيس سعيد رئيسا جديدا لتونس
نور رشوان
نشر فى : الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 12:01 م | آخر تحديث : الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 12:01 م

أدى الرئيس التونسي الجديد، قيس سعيد، صباح الأربعاء، اليمين الدستورية أمام البرلمان التونسي، وذلك حسبما ذكرته فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.

وأعلنت هيئة الانتخابات التونسية، منذ عدة أيام، فوز قيس سعيد بانتخابات الرئاسة، بنسبة 72.1%.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك