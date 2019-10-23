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أدى الرئيس التونسي الجديد، قيس سعيد، صباح الأربعاء، اليمين الدستورية أمام البرلمان التونسي، وذلك حسبما ذكرته فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.

وأعلنت هيئة الانتخابات التونسية، منذ عدة أيام، فوز قيس سعيد بانتخابات الرئاسة، بنسبة 72.1%.