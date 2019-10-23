الأكثر قراءة
تحويل الطريق الدائري الإقليمي بسبب هبوط أرضي كبير نتيجة تساقط الأمطار
تعرف على كواليس مكالمة رئيس الزمالك مع وزير الرياضة
أبي أحمد: التفاوض هو السبيل الوحيد لحل قضية سد النهضة
فيديو.. عريس زفة «اللودر»: فكرت بشكل غير تقليدي.. ونظمتها بطريقة محترمة ولائقة
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
ما رأيك في منع القانون المصري إعدام القاتل الأصغر من 18 عاما؟
مؤيد لإعدام الأحداثمعارض لإعدام الأحداثمعارض للإعدام بصفة عامةغير مهتم
النتـائـج
تصويت
أدى الرئيس التونسي الجديد، قيس سعيد، صباح الأربعاء، اليمين الدستورية أمام البرلمان التونسي، وذلك حسبما ذكرته فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.
وأعلنت هيئة الانتخابات التونسية، منذ عدة أيام، فوز قيس سعيد بانتخابات الرئاسة، بنسبة 72.1%.