أمين عام أوبك: الحوار مع الصين ضرورة للنهوض بصناعة النفط العالمية

أكد محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول أوبك، أن الحوار بين الصين وأوبك يعد مهما في تشكيل القرارات المستقبلية بشأن الإنتاج وكذلك الاستثمار في صناعة النفط العالمية.

وذكر بيان لمنظمة أوبك - اليوم الثلاثاء بمناسبة ختام الاجتماع الثالث الرفيع المستوى لحوار الطاقة بين أوبك والصين - أن التطور السريع الذي شهدته الصين خلال العقود القليلة الماضية يعد رائعًا وهو شهادة على إبداع الصين وعملها الشاق، لافتًا إلى أن أوبك تأمل في استمرار التعاون على نطاق أوسع وأكثر كثافة.

وأوضح البيان أن عمل أوبك يقوم على تحقيق التوازن في سوق النفط لصالح المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي والتنمية المستقبلية، مشيرًا إلى الحاجة إلى بيانات وإحصائيات موثوقة في الوقت المناسب.

وشدد البيان على أن قوة التعاون والحوار قد تجلت بوضوح خلال ثلاث سنوات مضت على عملية إعلان التعاون والتي جمعت مجموعات من البلدان التي كانت متباينة في توجهاتها في السابق وذلك من اجل تحقيق شيء لم يسبق له مثيل.

ونوه البيان بقول باركنيدو إن تمسكنا وتصميمنا كان قويا لخروج سوق النفط العالمي من البقعة المظلمة للغاية التي كان غارقة فيها خلال فترة الركود الأخيرة في سوق النفط بين أعوام 2014-2016.

ولفت البيان إلى ضرورة مواصلة الحوار والتعاون المنتظم من خلال ميثاق التعاون الجديد في المستقبل.