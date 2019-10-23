ميهوبي يقدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية الجزائرية عن حزب الأرندي

قدم عز الدين ميهوبي الأمين العام بالإنابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي الجزائري "الأرندي"، اليوم الأربعاء، ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل للسلطة المستقلة للانتخابات.

وميهوبي (60 عاما) هو كاتب وأديب جزائري وشغل منصب وزير الاتصال (الإعلام) بين عامي 2008 و2010، ووزير الثقافة بين عامي 2015 و2019.

ويعد ميهوبي هو أول مرشح يقدم أوراق ترشحه للسلطة المستقلة للانتخابات، التي تم استحداثها في شهر سبتمبر الماضي للإشراف على الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ويحتاج المرشح الرئاسي إلى جمع 50 ألف توقيع من المواطنين في 25 ولاية على الأقل على ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة من كل ولاية 1200 توقيع، بالإضافة إلى عدة وثائق أخرى من بينها: شهادة جامعية أو شهادة معادلة لها وشهادة الجنسية الجزائرية، بموجب قانون الانتخابات الجزائري؛ فيما من المقرر غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية يوم 26 أكتوبر الجاري.

ووفقا لقانون الانتخابات، فإن السلطة المستقلة للانتخابات ستعلن القائمة النهائية للمرشحين في غضون 10 أيام من غلق باب الترشح بحسب القانون.