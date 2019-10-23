رئيس الوزراء الجورجي يؤكد حرص بلاده على زيادة التعاون مع مصر

أكد رئيس الوزراء الجورجي جيورجي جاخاريا، حرص بلاده على زيادة التعاون مع مصر خاصة في المجالات ذات الاهتمام المشترك والتي يمتلك فيها كلا الجانبين مزايا نسبية وعلى رأسها الاستثمار والسياحة والتعليم والنقل واللوجستيات والثقافة، مشيدا بالتجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي.

جاء ذلك خلال لقائه الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم الأربعاء، على هامش مشاركتها في منتدى طريق الحرير نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور السفير بهاء الدسوقي سفير مصر لدى جورجيا .

وأشاد رئيس الوزراء الجورجي، بالعلاقات التاريخية بين البلدين سواء على البعدين السياسي والاقتصادى، مؤكدا تطلعه لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وقدمت الوزيرة في بداية اللقاء، تحيات وتقدير رئيس الوزراء المصري، وتهنئته لنظيره الجورجي على توليه مؤخرا رئاسة وزراء جورجيا، مشيرة إلى أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ومؤكدة أن مشاركة مصر في هذا المنتدى تأتي في اطار الحرص على تعزيز الشراكة القوية مع الدول الواقعة على طريق الحرير .

كما بحث الجانبان، تفعيل عمل اللجنة المشتركة المصرية الجورجية والتي لم تنعقد منذ عام 2010، وترأسها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي عن الجانب المصري، ووزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة الجورجية، حيث تم الاتفاق على إقامة اللجنة في مارس 2020 في العاصمة الجورجية "تبليسى " .

ودعت الوزيرة، رئيس الوزراء الجورجى ، إلى المشاركة في منتدى أفريقيا 2019 والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 22 إلى 23 نوفمبر 2019 بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء من دول أفريقية، ومستثمرين ورجال أعمال من كافة أنحاء العالم.

وعقب ذلك، التقت الوزيرة بالسيدة ناتيلا تورنافا، وزيرة الاقتصاد والتنمية المستدامة في جورجيا ، حيث تم بحث مجالات التعاون التي ستتناولها اللجنة المشتركة المصرية الجورجية للتعاون الاقتصادي والفني والعلمي، والتي يرأسها كلا الجانبين .

كما ناقش الجانبان عقد منتدى استثمار مصرى جورجي على هامش أعمال اللجنة المشتركة، من أجل تشجيع رجال الأعمال من البلدين على زيادة الاستثمارات وإقامة مشروعات مشتركة.

وأكدت وزيرة الاقتصاد والتنمية المستدامة في جورجيا، أن بلادها حريصة على زيادة استثماراتها في مصر في ظل الإجراءات التشريعية التي قامت بها مؤخرا وساهمت في تحسين مناخ الاستثمار.