وكيل «تعليم الدقهلية» يوجه باتباع إجراءات الأمن والسلامة عند سقوط الأمطار

أكد علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أن الدراسة منتظمة اليوم الأربعاء، في جميع مدارس المحافظة والتي يبلغ عددها 3501 مدارس بالمراحل التعليمية المختلفة.

ووجه مديري الإدارات التعليمية بضرورة اتخاذ إجراءات الأمن والسلامة في حالة غزارة الأمطار وحتى نتجنب تأثيرها على انتظام الدراسة وقيام غرفه عمليات الإدارة التعليمية بمهامها على أكمل وجه، وعمل تقرير بالمتابعه وفوري على مدار الساعة.

وأكد على ضرورة مرور لجان متابعة من المديرية والإدارات التعليمية، للتأكد من تطبيق إجراءات الأمن والسلامة بالمدارس، والتأكد من عدم وجود أسلاك عارية بالأفنية والجدران، لضمان سلامة الطلاب والعاملين بالمدارس.

و طالب عبد الرؤف مدراء المدارس بتنفيذ برامج توعية خلال الاذاعة المدرسية للطلاب والمعلمين، وتحقيق إجراءات الأمن والسلامة، إلى جانب التواصل المستمر مع رؤساء المدن والأحياء والجهات المعنية في حالة سقوط أمطار غزيرة.