 بريطانيا.. العثور على شاحنة بداخلها 39 جثة - بوابة الشروق
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بريطانيا.. العثور على شاحنة بداخلها 39 جثة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نور رشوان
نشر فى : الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 10:58 ص | آخر تحديث : الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 10:58 ص

ذكرت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، صباح الأربعاء، أنه تم العثور على 39 جثة بشاحنة في منطقة صناعية، بمدينة إيسكس البريطانية.

وأعلنت الشرطة البريطانية، عن اعتقال سائق الشاحنة، مرجحة أن تكون قادمة من بلغاريا.


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