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ذكرت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، صباح الأربعاء، أنه تم العثور على 39 جثة بشاحنة في منطقة صناعية، بمدينة إيسكس البريطانية.

وأعلنت الشرطة البريطانية، عن اعتقال سائق الشاحنة، مرجحة أن تكون قادمة من بلغاريا.