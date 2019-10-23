موراليس يعلن فوزه في انتخابات رئاسة بوليفيا

رجح إيفو موراليس، رئيس بوليفيا، اليوم الأربعاء، فوزه في الجولة الأولى من الانتخابات التى شهدتها بلاده، وقال إن الجناح اليميني يسعى إلى القيام بمحاولة انقلاب"بدعم دولى".

وعقد موراليس مؤتمرا صحفيا بعد فرز 97% من بطاقات الاقتراع، وأظهرت النتائج الرسمية حصول الرئيس اليساري (59عاما) على نسبة 49ر46% من الأصوات، مقابل01 .37% لمنافسه من (يمين الوسط) كارلوس ميسا (66 عاما).

ونقلت صحيفة لا رازون عن موراليس قوله فى المؤتمر الصحفي:"إن هناك محاولة انقلاب تجري حاليا".

وبرهن موراليس على ذلك بالاحتجاجات العنيفة التى تشهدها بلاده، قائلا إن تدمير مقار المحاكم الانتخابية حالة دون فرز الأصوات، مشيرا إلى أن مقر حزبه (ماس) تعرض للهجوم.