قيس سعيد: تونس أصبحت نموذجا يحتذى به



أشاد الرئيس التونسي الجديد، قيس سعيد، بالتجربة التونسية الديمقراطية، مشيرًا إلى أن بلاده أصبحت نموذجًا يُحتذى به.

وأضاف في كلمته أمام البرلمان التونسي، اليوم الأربعاء، أن التونسيين أذهلوا العالم بأسره لتعبيرهم عن احترام الشرعية، مشيرًا إلى أن ما حدث في تونس يعتبر بمثابة ثورة حقيقية.

وأوضح أن المسؤولية الأهم الآن هي الحفاظ على الدولة التونسية، مشددًا على ضرورة عدم التسامح مع الفساد مهما كان حجمه، والتكاتف والاتحاد من أجل القضاء على الإرهاب وأسبابه.

وأدى الرئيس التونسي الجديد، قيس سعيد، صباح الأربعاء، اليمين الدستورية أمام البرلمان التونسي.

وأعلنت هيئة الانتخابات التونسية، منذ عدة أيام، فوز قيس سعيد بانتخابات الرئاسة، بنسبة 72.1%.



