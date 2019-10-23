رئيس كوريا الجنوبية يتفق مع ملك إسبانيا على تعزيز التعاون بين البلدين

أجرى الرئيس الكوري الجنوبي، "مون جاي-إن"، اليوم الأربعاء، لقاء قمة مع فيليب السادس، ملك إسبانيا في القصر الرئاسي في سول، وناقش معه سبل توسيع التعاون وتطوير العلاقات الثنائية بين كوريا الجنوبية وإسبانيا، طبقا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء اليوم.

ويقوم الملك فيليب السادس بزيارة رسمية تستمر يومين إلى كوريا الجنوبية بدعوة من الرئيس مون.

وأشاد مون وفيليب السادس بما يشهده البلدان من تطوير للعلاقات الوثيقة والودية والتعاونية في المجالات المتنوعة مثل السياسة والاقتصاد والثقافة وغيرها منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين في عام 1950، واتفقا على توسيع التعاون بمناسبة الذكرى السنوية الـ70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين في العام القادم.

وتوصل الزعيمان إلى اتفاق على توسيع الشراكة في مجال البناء في دول أخرى، حيث تتعاون الشركات الكورية الجنوبية والإسبانية في 56 مشروعا للبناء في 23 دولة، وبلغ إجمالي قيمة المشاريع التعاونية 12.9 مليار دولار في سبتمبر الماضي.

ورحب مون بمشاركة البلاد كضيف شرف في معرض السياحة الدولي لعام 2020 في مدريد بإسبانيا في يناير العام القادم.

وفي أعقاب القمة، وقعت كوريا الجنوبية وإسبانيا على مذكرات تفاهم للتعاون في السياحة والاستثمار بمشاركة مون وفيليب السادس.