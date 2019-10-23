السودان يعتزم تقديم حوافز للمغتربين بهدف الإسهام في نهضة الاقتصاد

أكد السفير عصام متولي الأمين العام لجهاز تنظيم شئون السودانيين بالخارج، التزام الدولة بتنفيذ حزمة حوافز للمغتربين، بهدف الإسهام المباشر في نهضة واستقرار الاقتصاد الوطني.

وقال متولي -في كلمة خلال "ملتقى التميز في إدراة الأعمال" الذي عقد في الخرطوم اليوم الأربعاء- إن برنامج نقل المعرفة عبر المغتربين، والذي يرعاه جهاز المغتربين بالشراكة مع الخبراء والعلماء والكفاءات السودانية بالخارج، يعد من أكبر البرامج التنموية التي تشهدها المنطقة العربية والإفريقية.

وشدد على اهتمام جهاز المغتربين ببحوث ودراسات الهجرة والاقتصاد المهاجر، عبر "مركز السودان لدراسات الهجرة والتنمية"، بجهاز المغتربين، فضلا عن متابعة قضايا وحقوق السودانيين بالخارج، عبر الآلية الوطنية لحماية السودانين بالخارج.

شارك جهاز المغتربين في أعمال الملتقى بورقة عمل، استعرضت مشروعات برنامج نقل المعرفة.