 الصين تأمل أن يسهم الاتفاق الروسي-التركي بشأن سوريا في تخفيف حدة الأوضاع بالمنطقة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الصين تأمل أن يسهم الاتفاق الروسي-التركي بشأن سوريا في تخفيف حدة الأوضاع بالمنطقة

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 8:49 م | آخر تحديث : الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 8:49 م

أعربت الصين اليوم الأربعاء، عن أملها أن يساعد الاتفاق الروسي-التركي بشأن سوريا في تخفيف حدة الأوضاع في المنطقة.

جاء ذلك في تصريح للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ" اليوم، تعليقا على إعلان روسيا وتركيا التوصل إلى اتفاق من 10 بنود بعد مباحثات طويلة شهدتها مدينة سوتشى الروسية أمس ينص على تسيير دوريات مشتركة على الحدود السورية ــ التركية.

وقالت يينغ "تأمل الصين أن تعمل جميع الأطراف المعنية معا على حماية واحترام سيادة سوريا ووحدة واستقلال أراضيها، وخلق الظروف المواتية لتحقيق تسوية سياسية هناك، مع العمل بشكل مشترك وبعزيمة وإصرار على مكافحة الإرهاب".


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