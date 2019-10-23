سلطات الاحتلال الإسرائيلي تهدم منزل عائلة شهيد فلسطيني بمخيم قلنديا شمالي القدس

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هدمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، منزل عائلة الشهيد الفلسطيني علي حسن خليفة المكون من ثلاثة طوابق في مخيم قلنديا شمالي مدينة القدس.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم، وأخلت منزل الشهيد خليفة، قبل أن تشرع جرافات الاحتلال بهدم المنزل الواقع في شارع القدس قرب حاجز قلنديا العسكري.

وأضافت المصادر ذاتها أن جيش الاحتلال أجبر أصحاب المركبات المتواجدة في المنطقة على إخلائها من المكان، إضافة إلى منع الطواقم الصحفية من تغطية عملية الهدم.

يشار إلى أن الشهيد خليفة استشهد في مخيم قلنديا أول أيام شهر رمضان المبارك مطلع أغسطس عام 2011.

وتنتهج الحكومة الإسرائيلية سياسة هدم منازل ذوي الفلسطينيين ممن تدعي أنهم نفذوا أو خططوا أو ساعدوا على القيام بأعمال ضد أهداف إسرائيلية في الأراضي المحتلة أو داخل إسرائيل كوسيلة من وسائل الردع في مواجهة الانتفاضة الفلسطينية.



