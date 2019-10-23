محافظة الإسكندرية: تنفيذ توسعات في 6 مدارس بتكلفة 49 مليون جنيه

قال محافظ الإسكندرية الدكتور عبدالعزيز قنصوة، إنه تمت الموافقة على تنفيذ توسعات في 6 مدارس بالإدارات التعليمية المختلفة بتكلفة إجمالية تبلغ 49 مليون جنيه، مقدم من المجتمع المدني.

وأعرب قنصوة، خلال ترؤسه اليوم، الأربعاء، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة؛ لمناقشة جدول أعمال المجلس وأهم القضايا التي تهم المواطنين - عن شكره للجنة التعليم بالمحافظة برئاسة الدكتور رشدي زهران، على مساهماتها الفعالة في تطوير 30 مدرسة حكومية، وذلك من خلال تطوير البنية التحتية والوسائل التعليمية داخل المدارس والمنظومة التعليمية وتجهيزات، وتدريب المعلمين وتوعية أولياء الأمور.

وأضاف: "أن المحافظة تبذل قصارى جهدها للارتقاء بالمدارس، حيث تم تخصيص ما يقرب من 140 قطعة أرض لإقامة مدارس عليها؛ بهدف تقليل كثافات تواجد الطلاب بالفصول، حيث أن التعليم هو أولوية أساسية ويليه الصحة".

وأوضح أن المجلس التنفيذي وافق - خلال الاجتماع - على تنفيذ توسعات في 6 مدارس هي (ثانوية الكويت - إخناتون - العامرية الإعدادية بنات - خير الله راغب أساسي - الكيلو 34 - سوزان مبارك أساسي).