 رئيس الوزراء البريطاني يتعهد بالعمل مع الشرطة لمعرفة الحقيقة وراء العثور على جثث قرب لندن - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس الوزراء البريطاني يتعهد بالعمل مع الشرطة لمعرفة الحقيقة وراء العثور على جثث قرب لندن

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 1:38 م | آخر تحديث : الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 1:38 م

تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، بالعمل مع شرطة مقاطعة "إسكس" لمعرفة الحقيقة وراء واقعة العثور على جثث 39 شخصا داخل حاوية بالقرب من العاصمة لندن، واصفا هذا الحادث بـ"المأساوي والمفزع".

وأعرب جونسون -في تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"- عن تعاطفه مع عائلات الضحايا.

وأفادت تقارير إعلامية بأن هذه الحاوية يعتقد أنها قادمة من بلغاريا كما أن قوات الشرطة البريطانية قد فرضت طوقا أمنيا بالمنطقة التي عثر فيها على الجثث واعتقلت شخصا واحدا من أيرلندا الشمالية ويبلغ من العمر 25 عاما على خلفية الحادث.

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