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تعطيل الدراسة في بورسعيد لسوء الطقس غدا

محسن عشري
نشر فى : الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 9:56 م | آخر تحديث : الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 9:56 م

أصدر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قرارًا بتعطيل الدراسة غدًا الخميس بجميع مدارس المحافظة وذلك نظرًا لعدم استقرار الأحوال الجوية.


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