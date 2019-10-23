 السيسي: أشكر بوتين على اهتمامه بتعزيز التعاون بين إفريقيا وروسيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السيسي: أشكر بوتين على اهتمامه بتعزيز التعاون بين إفريقيا وروسيا

نور رشوان
نشر فى : الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 10:50 ص | آخر تحديث : الأربعاء 23 أكتوبر 2019 - 10:50 ص

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تقديره لنظيره الروسي، فلاديمير بوتين، والشعب الروسي، على حفاوة الاستقبال، والاهتمام بتعزيز التعاون بين إفريقيا وروسيا.

وقال «السيسي»، في كلمته خلال المنتدى الاقتصادي الروسي الإفريقي، إن هذا المنتدى سيساعد على استكشاف آفاق جديدة للتعاون المشترك بين الجانبين، وإثراء منهج الشراكة الإفريقية مع الدول الصديقة.

وأضاف أن تطلعات الشعوب يجب أن تدفعنا للتكاتف لتحقيق آمالهم بالاستقرار والتقدم الاقتصادي والتنمية.

وانطلقت صباح الأربعاء، فعاليات الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي «روسيا-إفريقيا»، بمدينة سوتشي الروسية، وبرئاسة مصرية روسية.

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