وزير الدفاع الأمريكي: تركيا ارتكبت على ما يبدو جرائم حرب بسوريا

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أمس الثلاثاء إنه يبدو أن تركيا ارتكبت جرائم حرب في سوريا ويجب محاسبتها، وذلك في تصعيد للخطاب الأمريكي ضد أنقرة.

وجاءت تصريحات إسبر في الوقت الذي تسبب فيه الهجوم التركي في شمال شرق سوريا ضد القوات الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة وتنظيم داعش في عمليات نزوح واسعة وسط تقارير عن هجمات عشوائية ضد المدنيين.

وقال إسبر في مقابلة مع شبكة "سي ان ان" الإخبارية الأمريكية: "لقد رأيت التقارير أيضا، نحن نحاول مراقبتها، إنها رهيبة وإذا كانت دقيقة، وأفترض أنها دقيقة، فستكون جرائم حرب.. يجب مساءلة المسؤولين عنها، وفي العديد من الحالات، ستكون الحكومة التركية".

وأضاف: "لا يمكن أن نسمح بحدوث هذه الأمور".

وفي بيان الأسبوع الماضي، قال إسبر إن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان "يتحمل المسؤولية الكاملة" عن غزو تركيا لسوريا بما في ذلك "إمكانية ارتكاب جرائم حرب".