أمريكا وأوروبا والأمم المتحدة يحثون قادة أفغانستان على الاستعداد لإجراء محادثات رسمية مع طالبان

حث ممثلون من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، الحكومة الأفغانية على التركيز على الاستعدادات للحوار الرسمي مع حركة طالبان.

وذكر بيان مشترك صادر عن أوروبا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حول عملية السلام الأفغانية، نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية: ندعو الرئيس الأفغاني أشرف عبدالغني والرئيس التنفيذي عبدالله عبدالله وغيره من القادة الأفغان البارزين إلى التركيز فورًا على إعداد جمهورية أفغانستان للمفاوضات الرسمية مع طالبان، بما في ذلك تشكيل فريق تفاوض وطني شامل.

وأصدر الممثلون والمبعوثون الخاصون من الولايات المتحدة وأوروبا والأمم المتحدة البيان بعد اجتماعهم في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل أمس.

وجاء في البيان "نحث جميع الأطراف على الالتزام بوقف إطلاق النار طوال مدة المفاوضات بين الأفغان لتمكين المشاركين من التوصل إلى اتفاق بشأن خريطة طريق سياسية لمستقبل أفغانستان".

وأكد البيان المشترك مجددا ضرورة أن يحمي أي اتفاق سلام حقوق جميع الأفغان، بمن فيهم النساء والشباب والأقليات، وضرورة الاستجابة لرغبة الأفغان القوية في الحفاظ على المكاسب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تحققت منذ عام 2001 والبناء عليها، بما في ذلك الالتزام بسيادة القانون واحترام التزامات أفغانستان الدولية وتحسين الحكم الشامل والخاضع للمساءلة.

وشدد البيان على ضرورة تسليط الضوء على مدى أهمية إشراك الأطراف الأفغانية في المفاوضات الداخلية الأفغانية لتحقيق نتائج مثمرة.

يأتي ذلك في وقت تواترت فيه الأنباء في وقت سابق اليوم حول استضافة الصين الجولة الثالثة من الحوار بين الأفغان في بكين.

وقال متحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان سهيل شاهين في تغريدة على تويتر إن نائب رئيس الحركة السياسي الملا عبد الغني بارادار سيرأس وفداً من قادة طالبان للمشاركة في محادثات سلام.



