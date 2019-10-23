إصابة الرئيس الأمريكي الأسبق كارتر بكسر بسيط لتعرضه للسقوط مجددا في منزله

أعلن مركز كارتر سنتر أمس الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر أصيب بكسر في الحوض بعد سقوطه الثاني هذا الشهر.

وقالت منظمته غير الربحية في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ، إن كارتر (95 عاما) سقط أول أمس الاثنين في منزله بمدينة بلاينز في ولاية جورجيا. وتم نقل كارتر إلى المستشفى للخضوع للملاحظة وعلاج ما قال عنه المركز إنه كسر بسيط في الحوض.

وأضافت المنظمة في التغريدة، إن الرئيس الأسبق كان "في حالة معنوية جيدة ويتطلع إلى التعافي في المنزل".

وأصيب كارتر بجروح طفيفة جراء سقوطه في وقت سابق من هذا العام وتطلب ذلك اجراء خياطة جراحية فوق حاجبه.

وبعد ذلك بفترة وجيزة ، عاد كارتر وزوجته روزالين (92 عامًا) إلى العمل التطوعي مع مشروع "هابيتات فور هيومانيتي"، وهي مؤسسة خيرية وطنية تقوم ببناء وإصلاح المنازل للمحتاجين.