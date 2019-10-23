التعليم العالي لـ«الشروق»: لا يجوز عمل خريجي برامج الأدوية بكليات البيطري في تخصصات الصيادلة

أفادت وزارة التعليم العالي بأنه لا يجوز لخريجي برامج الأدوية المستحدثة ببض كليات الطب البيطري وخصوصًا برنامج تميز الأدوية والمستحضرات البيولوجية بكلية الطب البيطري جامعة المنصورة، العمل في مجال تخصص خريجي كليات الصيدلة مثل تصنيع الدواء، وغيرها.

وأوضحت الوزارة في تصريحات لـ"الشروق"، أنه تم إنشاء وبدء الدراسة بالبرنامج بالكلية بناءا على قرار وزير التعليم العالي رقم 3724 27 أغسطس الماضي، وكذلك قراري المجلس الأعلي للجامعات لجنة قطاع الدراسات البيطرية والتي انعقدت على مدار ثلاثة جلسات، مضيفة أنه تقرر منح جامعة المنصورة بناءا على طلب مجلس كلية الطب البيطري درجة البكالوريوس في العلوم الطبية البيطرية في تخصص "تميز الأدوية والمستحضرات البيولوجية".

وأشارت إلى أن الموافقة على البرنامج جاءت بهدف إعداد كوادر طبية بيطرية رائدة في مجال تسويق الدواء من خلال دراسة المقررات العلمية الحديثة والتطبيقات العملية والتدريب الميداني بمصانع وشركات الأدوية البيطرية.

وأضافت أن أهداف البرنامج تتلخص في إعداد وتدريب كوادر طبية بيطرية في مجال تركيب و تسويق الدواء البيطري واللقاحات والأمصال البيطرية بالاضافة إلى خبرته في مجال الطب البيطري عامة وزيادة التنافسية في الحصول علي فرص عمل في مجال الأدوية البيطرية.

وذكرت أن المقررات الدراسية للحصول علي درجة البكالوريوس تخصص "تميز الأدوية والمستحضرات البيولوجية" سواء كانت إجبارية أو اختيارية ليس من بينها ما يؤهل الخريج للعمل في تصنيع الأدوية علي مدار الخمس مستويات.

وأشارت إلى أن وزير التعليم العالي أصدر ثلاثة قرارات وزارية منفصلة بتعديل اللائحة الداخلية لكلية الطب البيطري ثلاثة مرات في الفترة ما بين 24 يونيو الماضي، وحتى 17 سبتمبر الماضي، للوصول إلى الصورة الحالية التي تخدم فكرة ورسالة إنشاء البرنامج.